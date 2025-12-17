Código Rojo en Culiacán: Sicarios queman vehículos y viviendas durante la MADRUGADA

Culiacán, Sinaloa.- La violencia no descansa en la ciudad de Culiacán, una de las zonas más peligrosas de México desde hace más de un año, cuando fue capturado Ismael 'El Mayo' Zambada, lo que desató una guerra interna entre el Cártel de Sinaloa. Ahora, la madrugada de este miércoles 17 de diciembre de 2025 se reportaron una serie de hechos violentos que incluyeron quema de viviendas, balaceras y posibles víctimas mortales. Aquí te decimos lo que se sabe, hasta ahora.

Autoridades se movilizaron por los hechos violentos ocurridos en Culiacán este día. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos violentos ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad, durante la madrugada de este miércoles 17 de diciembre. El primero se documentó poco antes del amanecer, en la calle Pánuco, ubicada en la colonia Lomas de Guadalupe, entre Río Yaqui y la avenida Ignacio Aldama. Ahí, vecinos alertaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 tras escuchar un fuerte impacto seguido de una explosión.

Información preliminar indica que sujetos no identificados habrían utilizado una camioneta para embestir el portón de la vivienda y, posteriormente, provocar el incendio del vehículo que se encontraba en la cochera. Las llamas se propagaron rápidamente, por lo que elementos de la Policía Municipal de Culiacán y de la Policía Estatal acudieron al sitio para resguardar el área y evitar que el fuego alcanzara casas contiguas.

Minutos después arribó personal del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar el incendio. No se reportaron personas lesionadas, aunque sí daños materiales de consideración en el inmueble afectado.

uD83DuDD34| Durante la madrugada, sujetos armados vandalizaron e incendiaron dos viviendas y un expendio de cerveza en las colonias Tierra Blanca, Guadalupe y Bugambilias, en #Culiacán, lo que provocó la movilización de bomberos y autoridades.#Sinaloa #seguridad #Noroeste pic.twitter.com/E8KI3WWoYP — Noroeste (@noroestemx) December 17, 2025

Otros hechos violentos registrados durante la madrugada

Casi de manera simultánea, autoridades atendieron reportes de hechos similares en otros puntos de la capital sinaloense. En la colonia Tierra Blanca, un domicilio fue atacado con un vehículo para derribar el acceso principal y posteriormente incendiado, resultando dañadas dos unidades que se encontraban al interior.

Asimismo, se reportó la vandalización e incendio de un expendio de cerveza en el sector Terranova, lo que requirió nuevamente la intervención de cuerpos de emergencia. En paralelo, se recibieron avisos por detonaciones de arma de fuego en los sectores Rafael Buelna y Bugambilias.

Hallan dos personas sin vida, en medio de violencia en Culiacán

Durante el mismo lapso, en la colonia Amado Nervo se confirmó el hallazgo de dos personas sin vida; una de ellas falleció presuntamente por sobredosis, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital en estado grave. En el nosocomio se confirmó su deceso.

Los distintos incidentes se registraron en un periodo aproximado de 40 minutos, entre las 5:00 y las 5:40 de la madrugada. Las autoridades estatales informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la posible relación entre los ataques, así como para dar con los responsables. Hasta ahora, no hay reportes de detenidos.

