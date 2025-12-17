Confirman desaparición de Manuel Alberto en Hermosillo; hace cinco días no se sabe nada de él

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió una ficha para localizar a Manuel Alberto Zepeda Carrizosa, un hombre de 29 años de edad, quien ha sido reportado desaparecido en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con el informe oficial, el joven fue visto por última vez el pasado viernes 12 de diciembre de 2025, en la colonia Emiliano Zapata. Desde ese momento, sus familiares y amigos no saben nada acerca de su paradero.

Según la ficha difundida por la institución de búsqueda, Manuel Alberto mide aproximadamente 1.75 metros y pesa alrededor de 78 kilogramos. Es considerado como una persona de complexión delgada y tez morena. También se indicó que tiene piel blanca, cabello castaño oscuro, corto y ondulado, y ojos color café. Esta descripción física es de suma importancia para poder identificarlo con mayor facilidad en caso de un avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a MANUEL "ALBERTO ZEPEDA CARRIZOSA. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que difundió el organismo el lunes 16 de diciembre de 2025.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a MANUEL ALBERTO ZEPEDA CARRIZOSA.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/DS1Jk38DnH — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) December 17, 2025

Con respecto a sus señas particulares, la Comisión de Búsqueda informó que el individuo presenta un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la leyenda 'M.D.Z.E 2021', una cicatriz en la mejilla izquierda y perforaciones en ambos lóbulos de las orejas. Familiares y autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización y que Manuel Alberto se reencuentre pronto con su familia.

En caso de contar con información valiosa que ayude a dar con su paradero, cualquier persona puede comunicarse de inmediato a la línea telefónica 662 229 7369 o al correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, incluso a través de las redes oficiales de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. Cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar de gran utilidad para que Manuel Alberto Zepeda Carrizosa esté de regreso en su casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui