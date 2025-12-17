Detienen a dos presuntos 'tiradores' con más de 100 envoltorios de narcótico en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En el marco de las estrategias de seguridad que se implementan en Hermosillo, autoridades de los tres niveles de Gobierno efectuaron una acción en las inmediaciones de colonia Real del Carmen. El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los hechos ocurrieron sobre la calle Las Palmas, donde el personal de seguridad interceptó a dos individuos identificados como Jorge Alberto 'N', de 24 años de edad, y Eduardo 'N', de 31 años. Al realizar la verificación de antecedentes penales en las bases de datos, se detectó que el segundo detenido cuenta con un registro por el delito de robo, en el año 2014. Durante la inspección corporal, se le hallaron diversos envoltorios de sustancias prohibidas.

En total se contabilizaron 42 envoltorios de una sustancia granulada con las características físicas de la metanfetamina, también conocida como crystal y 76 envoltorios de hierba verde y seca, consistente con las propiedades de la marihuana. Todo el material, que aparentaba estar dosificado para su distribución comercial, fue asegurado para su posterior análisis pericial. Tanto los detenidos como la evidencia recolectada fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Será esta instancia la responsable de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de los implicados y esclarecer su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Este resultado refuerza la colaboración entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y las fuerzas de seguridad para mantener el orden público en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora