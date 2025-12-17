Detienen a tres presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán, confirma García Harfuch

Apatzigán, Michoacán.- En el marco de los operativos del Gobierno Federal para combatir la extorsión en regiones agrícolas del país, autoridades federales y estatales lograron la detención de tres presuntos generadores de violencia, integrantes de una célula delictiva vinculada a cobros ilegales contra productores de limón en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

La acción fue confirmada este miércoles 17 de diciembre de 2025 por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien puntualizó que las detenciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno Federal desde julio de este año para frenar las amenazas y cobros ilegales que impactan directamente a sectores productivos.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta @Claudiashein, en Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a… pic.twitter.com/WItQhKYWyB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 17, 2025

Operativo focalizado en Apatzingán

De acuerdo con la información oficial, los arrestos se realizaron en la localidad de Cenobio Moreno, identificada como una de las principales zonas de operación de esta célula delictiva. Las autoridades dieron seguimiento a los sospechosos tras desarrollar líneas de investigación relacionadas con actividades violentas, incluyendo el uso de drones, artefactos explosivos y amenazas sistemáticas contra productores citrícolas.

Durante recorridos de vigilancia y dispositivos de seguridad, los agentes ubicaron a los tres sujetos y les marcaron el alto. Tras una inspección preventiva, se confirmó su presunta vinculación con actividades ilícitas que generaban un clima de intimidación en la región.

Aseguran armas, explosivos y equipo de comunicación

En el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron diversos objetos presuntamente utilizados para cometer delitos, entre ellos teléfonos celulares, controles para dron, radios de comunicación, cartuchos útiles, piezas de armas de fuego, un arma de fabricación artesanal, una réplica de arma y varias dosis de droga.

Las autoridades señalaron que los detenidos, de 30, 32 y 35 años de edad, fueron informados del motivo de su aprehensión y de sus derechos conforme a la ley. Posteriormente, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

El titular de la SSPC reiteró que este tipo de acciones buscan debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales que afectan la economía local, particularmente en sectores estratégicos como el agrícola. Señaló que la Estrategia Nacional contra la Extorsión continuará desplegándose en distintas entidades del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui