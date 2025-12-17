Dos adolescentes, de 13 y 17 años, resultan heridos tras ataque armado en Irapuato

Irapuato, Guanajuato. – La noche del pasado martes 16 de diciembre de 2025, un niño de 13 años y un joven de 17 resultaron lesionados por impactos de arma de fuego. De acuerdo con información de Milenio, ambos adolescentes fueron víctimas de un ataque armado mientras se encontraban junto a un grupo de hombres afuera de un domicilio ubicado en la colonia Milagro de Santo Domingo, en el municipio de Irapuato.

De entre todas las personas reunidas sobre la calle San Crispín, esquina con Unión, fueron estos jovencitos quienes llevaron la peor parte, ya que de manera repentina arribaron al lugar varios sujetos a bordo de una motocicleta. Sin darles oportunidad de ponerse a salvo, los agresores abrieron fuego de inmediato, dejando a los menores gravemente heridos. En cuanto a los responsables, se sabe que huyeron en la misma unidad y hasta el momento no han sido detenidos.

Vecinos de la zona se percataron de lo ocurrido y fueron quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911. Minutos más tarde arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado; sin embargo, al llegar fueron informados de que los lesionados ya habían sido trasladados en un vehículo particular a un hospital, donde ingresaron en condición estable para recibir atención médica.

Los jóvenes fueron llevados a un hospital

En relación con los indicios, en el lugar del ataque se localizaron diversos casquillos percutidos, por lo que, para evitar la contaminación de la escena, el área fue acordonada en espera del arribo de peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes. En este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier avance que se genere en las próximas horas.

En otro hecho, también registrado en Irapuato, pero ocurrido la medianoche del pasado domingo 14 de diciembre de 2025, un hombre asesinó a su propio hijo durante una disputa familiar. El suceso tuvo lugar en la calle Abedul, esquina con Jabalí, en la colonia Ganadera. A pesar de que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron el fallecimiento del joven. Cabe destacar que el presunto responsable logró huir del lugar, aunque posteriormente fue detenido por las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui