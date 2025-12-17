Ejecutan a balazos a exagente de la FGE Sinaloa al sur de Culiacán; hay otro muerto y un herido

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025 se registró un doble homicidio en calles de la colonia Nuevo Culiacán, ubicada en el sector sur de Culiacán, Sinaloa. Trascendió que se tratan de dos personas del sexo masculino, uno de los cuales se movilizaba a bordo de un automóvil Volkswagen Vento. Los sujetos fueron ultimados a balazos y trascendió que al menos otro civil resultó con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, cuando las líneas de emergencias del 9-1-1 recibieron una alerta sobre detonaciones en la avenida Nicolás Bravo, entre las calles Bahía de Agiabampo y Golfo de California, justo a un costado de un expendio de cerveza y un negocio de venta de mariscos preparados, lo cual generó una intensa movilización policíaca.

Uno de los ejecutados quedó sin vida a bordo del vehículo de color blanco, anteriormente descrito, mientras que la otra víctima mortal quedó tirada en el estacionamiento del expendio de cerveza. Según información extraoficial, el hoy occiso vestía camisa de vestir de color tinto, así como un pantalón y zapatos de color negro. Trascendió que respondía al nombre de Luis Enrique Beltrán Angulo y era empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a balazos a dos hombres sobre la calle Bahía de Ohuira, casi esquina con el bulevar Nicolás Bravo, en la colonia Nuevo Culiacán, #Culiacán. Una de las víctimas quedó sin vida al interior de un vehículo de modelo reciente, mientras que la otra quedó tendida sobre un… pic.twitter.com/DVOvV6ELXy — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 17, 2025

Era un exagente de la FGE

En un nuevo reporte, la fuente citada indicó que el otro hombre asesinado fue identificado como Carlos Humberto Quintero Flores, mejor conocido como 'El Charmín', quien era exagente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y también se desempeñaba como coordinador de la inspección general de Investigaciones de Delitos Patrimoniales. De momento se desconocen los datos generales del fallecido.

uD83DuDE94uD83DuDEA8Asesinan a dos hombres afuera de un negocio de mariscos en la colonia Nuevo Culiacán, se habla que uno era ex comandante charmin de la FGE. #Adiscusión pic.twitter.com/QwcTswCaZ5 — Adiscusión Diario (@adiscusion) December 17, 2025

Movilización policíaca

Agentes de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se desplazaron al sitio, en donde confirmaron la presencia de tres personas con impactos de bala. Por su parte, paramédicos de Cruz Roja indicaron que dos hombres ya no tenían signos vitales, mientras que el otro herido fue llevado a un hospital en un vehículo particular.

Los elementos de distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno acordonaron el área con cinta amarilla y resguardaron el perímetro. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de cumplir con los trabajos de campo y de las primeras averiguaciones. Una vez culminadas las pesquisas, los cadáveres fueron levantados y llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Ataque armado en la colonia Nuevo Culiacán deja dos personas asesinadas https://t.co/9DUOe918bf — Noroeste (@noroestemx) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui