FATAL accidente en Puebla: Adulto mayor pierde la vida tras ser atropellado; el responsable huyó

Puebla, Puebla.- La tarde de este martes 16 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Puebla, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en calles de la capital del estado luego de que se reportara un accidente vial con consecuencias fatales. En este una persona de la tercera edad perdió la vida tras ser arrollada por una unidad del transporte público.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el martes 16 de diciembre de 2025, poco antes de las 18:00 horas, tiempo local, sobre la calle 30 Poniente, entre la Diagonal Defensores de la República y la calle 17 Norte, cuando un hombre de edad avanzada intentaba cruzar la vialidad. En ese momento, fue embestido por una unidad del transporte público correspondiente a la ruta 14.

Testigos señalaron que, tras el impacto, el conductor de la unidad involucrada no se detuvo y abandonó el lugar, lo que generó alarma entre las personas que presenciaron el accidente. De inmediato, vecinos y transeúntes solicitaron apoyo a través del Servicio de Emergencias 911. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana al sitio; sin embargo, pese a los esfuerzos por brindarle atención prehospitalaria, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron el área para permitir el trabajo de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (FGE) y evitar el tránsito vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

uD83DuDED1 Reporte vial en #Puebla.

Lamentablemente, una persona falleció en la 30 Poniente, entre Diagonal Defensores y 17 N. uD83EuDEA6 Versiones extraoficiales señalan que fue atropellada por una unidad de la Ruta 14, que presuntamente huyó del lugar. uD83DuDE94 Autoridades investigan. pic.twitter.com/4Kx7MpuZXF — Entre Líneas Puebla (@entrelineaspue) December 17, 2025

Posteriormente, personal, adscrito a la unidad de investigación de siniestros viales, tomó conocimiento del caso y comenzó con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido, así como para identificar al conductor responsable que huyó tras el accidente.

Hasta el cierre de esta edición, la víctima no ha sido reconocida oficialmente, por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido, donde se le practicarán los estudios de ley a fin de determinar con precisión las causas de la muerte y avanzar en su identificación. Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan abiertas.

Fuente: Tribuna del Yaqui