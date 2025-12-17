Hallan hombre sin vida con heridas y golpes en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Ciudad de México.- La madrugada de este miércoles 17 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Santa María Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportara el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida. La víctima, cuya identidad se desconoce, tenía visibles signos de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, en una esquina ubicada frente a Talleres Carmo, S.A., en la zona Centro de la capital mexicana. En el sitio fue localizado el cuerpo de un hombre, de entre 35 y 40 años de edad, quien presentaba múltiples lesiones provocadas por arma blanca, así como diversos golpes en distintas partes del cuerpo.

Se trata de un hombre de unos 30 años de edad, quien tiene golpes en el rostro y diferentes partes del cuerpo.

La @FiscaliaCDMX ya indaga lo ocurrido en Azahares y Oyamel, col. Santa María Insurgentes.

No reportan detenidos.



QEPD #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD https://t.co/upPpQWC1yn pic.twitter.com/Ft4V6d7dvR — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 17, 2025

Vecinos que pasaban por la zona, caracterizada por fábricas, talleres y tránsito ocasional de maquinaria pesada, vieron el bulto humanoide, por lo que dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes encontraron a la persona recostada junto a un poste.

Los oficiales procedieron a acordonar la zona para preservar la escena, al tiempo que pidieron apoyo a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Los socorristas arribaron al sitio y, tras revisar al masculino, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales.

#Seguridad | Sicarios irrumpen en vivienda de Ciudad Obregón y matan a un HOMBRE; le decían 'El Güero' uD83DuDEA8https://t.co/729zao8R3Q — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Personal de servicios periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley. Hasta el momento, no se ha informado el posible móvil del ataque ni se tiene registro de personas detenidas por estos hechos.

En tanto, agentes de la Policía de Investigación realizan recorridos en la zona para recabar información y ubicar cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar al o los presuntos responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui