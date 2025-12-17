Hermosillo: Cortocircuito en casa de Puerta Real provoca incendio y genera movilización de bomberos

Hermosillo, Sonora. – La noche del pasado martes 16 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, se reportó un intenso incendio en una vivienda del fraccionamiento Puerta Real, ubicada en la cerrada Daroca, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, la situación que provocó gran pánico comenzó debido a un cortocircuito en un contacto eléctrico del hogar.

A la escena acudieron rápidamente diversas autoridades policiacas, así como elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes lograron detener las llamas a tiempo. Por fortuna, no se reportaron daños en las casas aledañas, ni personas lesionadas o víctimas fatales. Este medio de comunicación permanecerá atento a cualquier avance que surja sobre el caso.

Cabe destacar que no es la primera vez que se registra un incidente de este tipo en la capital del estado. Como te informamos en TRIBUNA, durante la noche del pasado viernes 5 de diciembre de 2025 se registraron dos siniestros. El primero ocurrió en la colonia Los Olivos, donde, según las autoridades, el fuego se inició por una de las causas más frecuentes: una veladora encendida que se derramó sobre un mueble.

No hay víctimas

Por otra parte, el segundo incendio se registró en la colonia Olivares, en una casa abandonada. En este caso, fueron los vecinos quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911. En ninguno de los incidentes se registraron pérdidas humanas. Se hace un llamado a la ciudadanía para no dejar aparatos electrónicos encendidos y, sobre todo, a no dejar a menores desatendidos, ya que un descuido puede provocar graves consecuencias.

Precisamente, este mes comenzó con otro reporte de incendio, el lunes 1 de diciembre, en una vivienda abandonada ubicada sobre la calle Fronteras, cerca de la avenida Cuernavaca, en la colonia San Benito. Aunque los bomberos lograron controlar las llamas y evitar daños a personas, no se pudo determinar con certeza el origen del fuego, aunque se presume que podría haber sido causado accidentalmente por dos personas en situación de calle que fueron puestas a salvo.

Fuente: Tribuna del Yaqui