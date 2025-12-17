Incendio consume una vivienda y genera pánico entre vecinos del suroriente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón Sonora.- En los últimos minutos del martes 16 de diciembre de 2025 se reportó un voraz incendio en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Misión del Real, al suroriente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Los primeros reportes señalan que el domicilio fue consumido en su totalidad por las llamas, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas, cuando vecinos del sector solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilios por el siniestro originado en una casa que se ubica sobre la calle Real de Marbella, en donde se presume que vivía un hombre solo y en condiciones similares a las de una persona en situación de indigencia. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Cajeme se movilizaron inmediatamente al sector.

Con la ayuda de dos pipas de agua, los socorristas lograron sofocar las fuertes llamaradas y evitaron que el fuego se propagara a los inmuebles aledaños. Residentes de la zona evacuaron rápidamente sus residencias como medida preventiva, mientras que los bomberos realizaban las maniobras necesarias para controlar el percance. A pesar de la oportuna intervención por parte de los tragahumo, la vivienda afectada resultó reducida a cenizas.

Llamas consumen en su totalidad una vivienda al suroriente de Ciudad Obregón.

De manera extraoficial se informó que vecinos de la demarcación, previo a que se suscitara el trágico evento, le llamaron la atención al residente de la casa siniestrada, ya que presuntamente se encontraba quemando cobre y cable, aparentemente con la intención de venderlos, lo cual pudo dar origen a las llamas. Además se dijo que en el lugar de los hechos estaban acumuladas grandes cantidades de basura y diversos objetos.

Por su parte, las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a hacer su denuncia a las líneas de emergencias del 911, en caso de que cerca de tu casa exista un lugar en el que se acumulen objetos de diferentes materiales y residuos, pues representan un alto riesgo de generar un incendio. Además, invitaron a la comunidad cajemense a extremar precauciones en esta temporada decembrina, en donde se hacen uso de velas y focos acorde a las fechas.

Las autoridades no reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui