Intento de fuga y golpes: Capturan a hombre de 62 años tras resistirse a arresto en Nogales

Nogales, Sonora.- Durante labores de vigilancia y prevención del delito que se realizan en la ciudad de Nogales, elementos de la Policía Municipal efectuaron el arresto de una persona del sexo masculino la madrugada de ayer martes 16 de diciembre. El hecho, en el que los uniformados fueron víctimas agresiones físicas por parte del ahora detenido, tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Según el reporte oficial, todo sucedió aproximadamente a la 1:20 horas, momento en que una patrulla realizaba recorridos de seguridad sobre las calles Abraham Zaied y Lago Caspio. Durante el patrullaje, los oficiales observaron en movimiento un vehículo de la marca Toyota Prius, de color gris, en cuyo interior se encontraban dos hombres ingiriendo bebidas alcohólicas, lo cual constituye una falta administrativa.

Por ello, los agentes procedieron a marcar el alto a la unidad para abordar a los tripulantes. El conductor fue identificado con el nombre de David 'N', de 62 años de edad. Al solicitarles sus datos generales y notificarles que, debido a la infracción observada, serían presentados ante el médico de guardia y posteriormente ante el juez cívico, el copiloto se negó a cooperar con la autoridad y se tornó agresivo.

Al interior del automóvil se encontró una lata de cerveza. La situación escaló cuando los oficiales intentaron colocar los candados de mano al conductor para asegurar su traslado. En ese momento, David 'N' opuso resistencia, profiriendo insultos hacia los policías. Acto seguido, tanto el conductor como su acompañante iniciaron un forcejeo físico contra los agentes, logrando causarles diversas lesiones antes de emprender la huida del sitio.

Ante la agresión, los oficiales solicitaron apoyo vía radio a otras unidades del sector. Gracias a la rápida respuesta, se logró interceptar y asegurar a David 'N' metros más adelante, procediendo con su detención. Simultáneamente, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona para dar con el paradero del segundo implicado, sin embargo, hasta el momento no se han reportado resultados positivos sobre su localización.

El hombre detenido, David 'N', de 62 años de edad

Finalmente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y puesta a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal. Por su parte, los oficiales agredidos recibieron atención médica, dictaminándose que presentan lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui