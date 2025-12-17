Joven de 19 años termina en HOSPITAL tras fatal accidente en Ciudad Obregón: Así ocurrió

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, se movilizaron durante los últimos minutos del día luego de que se reportara un fatal accidente, el cual dejó a una persona gravemente lesionada. Información extraoficial señaló que el presunto responsable del siniestro se dio a la fuga.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del martes 16 de diciembre, poco antes de las 00:00 horas, sobre el cruce de las calles Jalisco y Lázaro Mercado, donde un joven motociclista fue impactado por alcance mientras se encontraba detenido, presuntamente respetando la señal de alto. El choque provocó que el conductor de la motocicleta saliera proyectado varios metros y se golpeara de manera directa contra el pavimento.

La víctima fue identificada extraoficialmente como José, de 19 años de edad, quien viajaba a bordo de una motocicleta Yamaha color blanco, modelo 2017. Tras el impacto, el joven quedó tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones de consideración, mientras que el vehículo involucrado en el accidente abandonó el lugar de los hechos sin brindar apoyo ni esperar la llegada de las autoridades.

Vecinos del sector que presenciaron el percance solicitaron apoyo inmediato a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que derivó en la activación de un Código Rojo. En respuesta, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Personal médico brindó atención prehospitalaria al joven en el lugar y, tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia a un nosocomio para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre su estado de salud, aunque se indicó que las lesiones fueron catalogadas como severas.

Las autoridades acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes y recabaron información entre testigos con el objetivo de identificar el vehículo responsable y dar con su paradero. El caso quedó bajo investigación.

