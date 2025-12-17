La agredió dentro y fuera de casa: Detienen a sujeto por violentar a su hermana en Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Juan 'N', quien fue detenido recientemente como probable responsable del delito de violencia familiar contra una mujer. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre en una vivienda situada en la colonia La Invasión, en la ciudad de Magdalena de Kino.

Según la narrativa oficial presentada ante la autoridad judicial, el imputado habría ejecutado actos de agresión física y verbal en contra de su propia hermana, identificada como Francisca Esmeralda 'N'. La investigación del caso establece que el acusado ejerció acciones de sometimiento y dominio, infligiendo golpes en el rostro y diversas partes del cuerpo de la víctima, alterando con ello la paz y seguridad del entorno doméstico.

Pese a que la mujer logró abandonar el inmueble con el objetivo de solicitar auxilio a las autoridades, el agresor continuó con la conducta hostil. Se documentó que José Juan 'N' siguió profiriendo insultos y amenazas desde el exterior del domicilio, extendiendo el episodio de violencia más allá del espacio físico compartido. Durante la audiencia, el juez de control valoró las pruebas y determinó que las acciones del imputado vulneraron el derecho de la víctima a una vida libre de violencia.

En consecuencia, además de iniciar el proceso penal, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, asegurando así la comparecencia del imputado durante el juicio y, primordialmente, la integridad física de la denunciante. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar y sancionar la violencia familiar, garantizando la protección de las víctimas y el acceso efectivo a la justicia".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora