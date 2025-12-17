Lo detienen por golpear y amenazar de muerte a empleados de una tienda comercial en Nogales

Nogales, Sonora.- Durante el transcurso de la tarde el martes 16 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte sobre una persona con comportamiento agresivo en el interior de una tienda comercial Elektra, ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón, en el municipio de Nogales, Sonora. En el lugar se denunció una actitud violenta por parte del sospechoso, quien incluso realizó amenazas de muerte contra el personal.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 17:35 horas aproximadamente, cuando el Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los agentes sobre el caso. A su llegada, los uniformados se percataron de que los empleados sostenían una discutiendo con un hombre, identificado como César E. 'N', de 34 años de edad.

Una empleada del establecimiento denunció que, previo al arribo de las fuerzas del orden, el individuo ingresó de manera violenta a la tienda, empujando la puerta principal y dirigiéndose a su escritorio, en donde comenzó a amenazar de muerte a los trabajadores ahí presentes. Cuando se le solicitó que se retirara del sitio, el sujeto golpeó a la empleada a la altura del pecho, lo que provocó que se cayera sobre unas sillas.

Detienen a hombre por agredir y amenazar a empleados de una tienda Elektra en Nogales, Sonora.

Posteriormente, al intentar salir del establecimiento, el hombre empujó una motocicleta para derribarla al suelo. Sin embargo, el personal consiguió retener al agresor hasta la llegada de los oficiales, los cuales procedieron a asegurarlo y se notificó al Centro de Atención Temprana, autoridad que ordenó que el detenido fuera puesto a su disposición para las investigaciones correspondientes y definir su situación legal en las próximas horas.

Con respecto a la víctima, los policías municipales la trasladaron ante un médico de guardia, quien determinó que presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo su vida. Hasta el momento no se tiene certeza del motivo que derivó en el comportamiento agresivo por parte del detenido, pero la oportunidad intervención de las autoridades municipales evitaron que la situación pasara a mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui