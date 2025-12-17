Localizan feto humano durante trabajos de limpieza en drenaje pluvial de Pesquería, Nuevo León

Pesquería, Nuevo León.- Este miércoles 17 de diciembre de 2025, las corporaciones de seguridad y personal especializado se movilizaron por el hallazgo de un feto humano en una tubería de drenaje pluvial del municipio de Pesquería, Nuevo León. Hasta el momento no se tienen mayores datos sobre este descubrimiento; sin embargo, las autoridades ya se están encargando de las investigaciones para poder esclarecer los hechos.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, trabajadores de Servicios Primarios, quienes se encontraban realizando trabajos de limpieza en el sistema de alcantarillado del municipio, fueron los encargados de realizar el descubrimiento. Las labores se registraron en la intersección de las calles Batallón de San Blas y Lirio, ubicadas en la colonia Valles Floridos, por lo que rápidamente se reportó a las líneas de emergencias del 911.

Las autoridades estatales continúan con las investigaciones del caso y realizan entrevistas a vecinos del sector para conocer si tienen información sobre alguna mujer que recientemente haya estado embarazada, a fin de recabar datos que permitan esclarecer los hechos. Hasta el momento se investiga si el feto fue lanzado directamente a la alcantarilla o si llegó hasta ese punto tras ser arrastrado por la corriente desde otro lugar", detalló MVS Noticias Nuevo León.

Trascendió que en un principio se pensó que se trataba de una toalla sanitaria que estaba flotando en el sistema de drenaje, pero luego los empleados del Ayuntamiento local constataron que era un feto humano de alrededor de unos 15 centímetros. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Municipal de Pesquería se movilizaron hacia la ubicación, en donde se confirmó el hallazgo y se solicitó apoyo en la zona.

Personal de Servicios Periciales trasladaron los restos en busca de más evidencias y tratar de ubicar a los responsables, mientras que los agentes investigadores recabaron información en el lugar para determinar si el feto fue lanzado a la alcantarilla o, bien si fue arrastrado por la corriente hasta ese sitio. Se espera que las autoridades, en las próximas horas, brinden mayores datos acerca de este lamentable hecho registrado en Pesquería, Nuevo León.

Fuente: Tribuna del Yaqui