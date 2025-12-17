Muere reina de belleza tras accidente en Veracruz; regresaba de comprar juguetes para donarlos

Xalapa, Veracruz.- La madrugada de este miércoles 17 de diciembre de 2025, Lucero Guadalupe López Ramírez, una conocida reina de belleza y candidata a regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de Oteapan, perdió la vida tras un aparatoso accidente automovilístico registrado en la autopista Veracruz–Córdoba. El percance vial en el que murió la joven de 22 años de edad ocurrió a la altura del kilómetro 69, en el que estuvieron involucradas otras dos personas.

De acuerdo con información proporcionada por NMás, Lucero regresaba de la Ciudad de México, en donde había realizado la compra de juguetes y dulces que planeaba entregar a niños y niñas que se encuentran en comunidades vulnerables del sur del estado de Veracruz, esto con motivo de las fiestas decembrinas. La víctima viajaba en una camioneta marca Jeep, color gris y con placas TFZ-427-B del estado de Puebla, al momento del fatal incidente.

De forma preliminar se indicó que, al llegar al kilómetro 69, la camioneta en la que circulaba la miss de belleza junto a su mamá y otro familiar, identificados como María de Jesús Ramírez Antonio, de 50 años, y Carlos Daniel Ramírez, de 29 años, sufrió la ponchadura de un neumático de manera repentina y esto provocó que el conductor perdiera el control la unidad. El vehículo salió de la carpeta asfáltica y sufrió una fuerte volcadura, terminando fuera del camino.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al sitio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, mientras que la madre de Lucero resultó con una fractura en el brazo derecho. Tras recibir atención prehospitalaria, ella y el otro acompañante fueron trasladados de forma inmediata hacia el Hospital General de Alta Especialidad, ubicado en el municipio de Veracruz, para recibir atención médica especializada.

Se reportó el fallecimiento de Lucero Guadalupe López, exreina de belleza originaria de Oteapan, Veracruz, en un accidente automovilístico.https://t.co/CVwIx7ryGW — NMás (@nmas) December 17, 2025

¿Quién era Lucero Guadalupe López Ramírez?

Lucero Guadalupe era originaria del municipio de Oteapan, Veracruz, y cobró relevancia en 2023, año en el que obtuvo la corona como Flor de Mayo, certamen en el que destacó por su carácter, presencia e inteligencia. Además egresada de la facultad de derecho de la Universidad Veracruzana y, a pesar de su corta edad, se caracterizó por ser una joven altruista y destacada en el mundo de las redes sociales por su pasión por el modelaje.

Su experiencia le valió para desarrollarse en el mundo del modelaje y de los certámenes de belleza representando a Veracruz como Señorita Independencia y Miss Turismo Estatal y Nacional. En las elecciones pasadas, López Ramírez se integró al partido Movimiento Ciudadano como candidata a regidora, acompañando a Noe Pérez, candidato que se consagró como ganador.

uD83DuDD6F?uD83DuDE22 ¡Una vida que se apaga demasiado pronto! Conmoción en Veracruz por la muerte de Lucero Guadalupe López Ramírez, joven de 22 años, exreina de belleza y aspirante a un cargo público por Movimiento Ciudadano uD83DuDC94



El fatal accidente ocurrió en la autopista Veracruz–Córdoba,… pic.twitter.com/RdYW5VWlqh — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui