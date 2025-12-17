Persecución termina en accidente: Reportan un muerto y un herido tras volcadura en Sonora

Altar, Sonora.- Durante la tarde de este miércoles 17 de diciembre, se registró un fuerte accidente vehicular en la comunidad de Altar. El suceso dejó como saldo una persona fallecida, un lesionado y el aseguramiento de material bélico por parte de las fuerzas del orden. Los hechos tuvieron lugar en la carretera Altar - Santa Ana, a la altura de una gasolinera de Pemex, donde concluyó lo que, según reportes extraoficiales, fue una persecución.

El vehículo involucrado es una camioneta modelo Jeep Grand Cherokee de color blanco, la cual terminó volcada fuera de la carpeta asfáltica tras perder el control. Durante este suceso, un segundo automóvil que transitaba por la zona resultó afectado tras ser chocado, registrando solo daños materiales. En cuanto a las víctimas, los servicios de emergencia confirmaron el deceso de una persona en el lugar de los hechos.

Esto se debió a la gravedad de las heridas que sufrió durante la volcadura. Asimismo, se brindó atención médica a una segunda persona que resultó lesionada. Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades competentes no han revelado las identidades del fallecido ni del herido. Tras la inspección del vehículo siniestrado, se reportó el hallazgo de armas de fuego de diversos calibres en el interior de la unidad.

Se contó con la presencia de elementos de la Guardia Nacional y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes aseguraron la escena para las diligencias legales correspondientes. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y personal del Departamento de Bomberos para realizar las labores de rescate y asistencia médica. El flujo vehicular sobre la carretera no fue interrumpido, permitiendo el tránsito en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui