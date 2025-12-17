Sicarios irrumpen en vivienda de Ciudad Obregón y matan a un HOMBRE; le decían 'El Güero'

Ciudad Obregón, Sonora.- Los homicidios siguen al alza en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, y una de las regiones más peligrosas de México. La noche de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en el fraccionamiento Urbi Villas del Real, al poniente del municipio, luego de que se reportara un ataque armado al interior de un domicilio. Este hecho violento dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del martes 16 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:35 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada sobre la calle Medellín Este, dentro del citado fraccionamiento. Vecinos del sector reportaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, una balacera al interior de la casa, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad se movilizaron en la escena elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Guardia Nacional, quienes entraron a la vivienda y encontraron a una persona lesionada por impactos de arma de fuego al interior del inmueble. Ante esto, pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para brindar atención prehospitalaria.

Sin embargo, tras la valoración correspondiente, se confirmó que la víctima, un hombre, ya no contaba con signos vitales. Ante esta situación, el cuerpo quedó cubierto con una sábana azul; mientras, el área fue acordonada para preservar la escena y evitar la contaminación de posibles indicios.

Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició la búsqueda, localización y levantamiento de evidencias balísticas para la creación de una nueva carpeta de investigación. De manera preliminar y extraoficial, la víctima fue descrita como un hombre de entre 30 y 35 años de edad, conocido en el sector con el apodo de 'El Güero'; no obstante, hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación.

