Sicarios siembran terror en Escuinapa; explosiones y balaceras obligan a suspender clases y actividades

Escuinapa, Sinaloa. – Este miércoles 17 de diciembre de 2025, a muy temprana hora, se registraron diversas explosiones y balaceras, además de la quema de varios vehículos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de sus redes sociales como en x (antes Twitter) confirmó que esta ola de violencia se originó por un enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia organizada.

La dependencia estatal señaló que ya se encontraban trabajando en la situación, y este medio de comunicación permanecerá atento a cualquier avance. Por el momento, es importante destacar que el pánico entre la ciudadanía provocó que muchas personas se resguardaran en sus domicilios. En redes sociales circulan diversos videos que muestran detonaciones y la presencia de individuos armados en las calles.

Según reportes de medios locales, algunas escuelas decidieron suspender las clases del turno matutino como medida para proteger la integridad de los menores. Esta situación también generó afectaciones en la movilidad, ya que varios automovilistas en zonas como El Rosario, Mazatlán y Nayarit quedaron varados. Se hace un llamado a la población a evitar transitar por el exterior, debido a los bloqueos carreteros que continúan.

Las actividades fueron suspendidas

"La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informa que se registró un evento de seguridad en el municipio de Escuinapa, donde también se presentó un bloqueo en una vía de comunicación. Los hechos están siendo atendidos por autoridades de los tres órdenes de gobierno que conforman el Grupo Interinstitucional. Se recomienda, en la medida de lo posible, evitar la zona y acatar las indicaciones de las autoridades desplegadas en el operativo", señaló el último reporte oficial sobre el caso.

Asimismo, como se informó en TRIBUNA, esta misma mañana en Culiacán se activó el Código Rojo, luego de que durante la madrugada sicarios quemaran unidades y provocaran numerosos daños a lo largo de la ciudad. Los puntos más afectados fueron la colonia Lomas de Guadalupe, la colonia Tierra Blanca y la colonia Amado Nervo, donde fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres.

