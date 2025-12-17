Tenía días desaparecido: Identifican a hombre hallado 'encobijado' al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Madres Buscadoras de Sonora, confirmó durante la tarde de este miércoles la identidad de la persona localizada sin vida horas antes en el sector norte de la ciudad de Hermosillo. Tras las diligencias correspondientes y el reconocimiento por parte de sus familiares, se informó que el cuerpo corresponde al joven Jesús Tadeo Mojardi Romero.

De acuerdo con los reportes oficiales y la ficha de búsqueda emitida días antes, Jesús Tadeo se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado domingo 14 de diciembre. Su paradero se mantuvo desconocido durante 3 días, hasta que el hallazgo realizado la mañana de este miércoles 17 de diciembre permitió dar con su ubicación.

La localización del cuerpo se dio gracias a una denuncia anónima recibida por las integrantes del colectivo, la cual indicaba la presencia de una persona envuelta en una cobija en un predio situado entre las calles Las Huertas y Rancho Viejo, en las inmediaciones de la colonia Solidaridad. Al acudir al sitio para verificar la información, las buscadoras confirmaron la presencia de la víctima y notificaron a las autoridades.

A través de sus redes sociales, Madres Buscadoras de Sonora emitió un mensaje confirmando la identidad y solidarizándose con los deudos del fallecido: "Madres Buscadoras de Sonora nos unimos a la pena que embarga a la familia Mojardi Romero, ya que lamentablemente Jesús fue localizado el día de hoy sin vida al norte de Hermosillo gracias a un llamado anónimo".

Asimismo, el colectivo reiteró su agradecimiento a la ciudadanía que, perdiendo el miedo, realiza estos reportes que permiten brindar certeza a las familias afectadas. Por su parte, Ilseyandrea, hermana de la víctima, compartió un mensaje en redes sociales para confirmar la noticia y despedirse de él: "¿Por qué tú hermano? no puedo con este dolor tan grande. Descansa en paz, te encontramos no como queríamos, pero te encontramos", escribió.

Al lugar del hallazgo del cuerpo acudieron elementos de diversas corporaciones policiales, así como personal de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que se trataba de una persona sin vida. Según datos proporcionados por el colectivo, este hallazgo representa el tercer cuerpo localizado en la misma zona en fechas recientes. Las autoridades competentes abrieron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui