Trágico hallazgo en Plaza Valle: Encuentran muerto a hombre en silla de ruedas en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora. – Este miércoles 17 de diciembre de 2025, alrededor de las 07:30 horas, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua Plaza Valle, un espacio que permanece abandonado desde hace tiempo, al sur de Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la calle Norman E. Borlaug número 300, muy cerca de la colonia México.

Diversas corporaciones policiacas fueron alertadas sobre el hallazgo a través de un reporte al número de emergencias 911. Al llegar al lugar, los agentes localizaron al hombre inconsciente, sentado en una silla de ruedas, al interior de un local en aparente estado de abandono. De inmediato, solicitaron la intervención de paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la identidad del fallecido no ha sido revelada. Solo se sabe que se trata de un sujeto de aproximadamente 60 años de edad, vestido con camisa azul y pantalón de mezclilla. De manera preliminar, se informó que su cuerpo no presenta signos de violencia. Este medio de comunicación permanecerá atento a cualquier actualización sobre el caso.

Se desconoce su identidad

Por su parte, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado al área de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento. Cabe señalar que en la zona mencionada suele concentrarse un número importante de personas en situación de calle, por lo que se presume que el occiso podría haber sido una de ellas.

En otro hecho, la noche del pasado martes 16 de diciembre, la violencia también se hizo presente en Ciudad Obregón. Un hombre conocido como 'El Güero' fue atacado brutalmente por sicarios en una vivienda del fraccionamiento Urbi Villas del Real, ubicada sobre la calle Medellín Este. La respuesta policial corrió a cargo de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui