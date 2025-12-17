Una menor de 12 años se encuentra grave tras recibir impacto de bala en el cráneo en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La madrugada de este martes 17 de diciembre de 2025, una menor de edad fue localizada lesionada por proyectil de arma de fuego cuando se encontraba en calles de la colonia San Ángel Sur, ubicada en el sector sur de Monterrey, Nuevo León. Hasta el momento no se tienen muchos detalles sobre el suceso violento, pero las autoridades indagan si se trató de un ataque directo o si la víctima fue alcanzada por una bala perdida.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 23:44 horas, cuando vecinos del sector encontraron a la joven en la intersección de las calles Valle Redondo y Adolfo López Mateos. Trascendió que presuntamente la afectada iba acompañada por una amiga al momento de la agresión, por lo que se solicitó el apoyo de las corporaciones policíacas a través de las líneas de emergencias.

Una vez que fueron alertados, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron hacia la ubicación y, tras una breve valoración, confirmaron que la menor se encontraba inconsciente y presentaba una lesión de gravedad. Se reportó que la víctima, descrita como una persona de complexión delgada y tez morena, tenía un impacto de bala en la parte frontal del cráneo y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

A su ingreso al nosocomio, el personal médico reportó que el estado de salud de la perjudicada, aún sin identificar, es grave por el momento y por ese motivo se encuentra bajo cuidados intensivos. Por su parte, elementos de Fuerza Civil tomaron conocimiento del caso y se encargaron de las diligencias correspondientes. Ninguna autoridad local o estatal ha confirmado alguna detención derivada de este violento hecho que dejó una menor herida de gravedad.

uD83DuDEA8Una menor de tan solo 12 años resultó con heridas de balas, luego de un ataque armado, durante la madrugada de este martes en la colonia San Ángel Sur, en el municipio de #Monterrey.



El ataque se registró en la calle Adolfo López Mateos, en su cruce con Valle Arredondo.… pic.twitter.com/OsR1wpRAnV — El Horizonte (@ElHorizontemx) December 17, 2025

Balea a su propia esposa en Cadereyta

En otro caso similar ocurrido el pasado sábado 13 de diciembre, una mujer resultó gravemente lesionada tras ser golpeada y ser atacada a balazos en la comunidad de La Nutria, ubicada a unos 30 kilómetros al suroriente de la cabecera municipal de Cadereyta, Nuevo León. El mismo agresor llevó a la víctima hacia un hospital de la región, donde fue detenido por elementos de la Policía Municipal y remitido ante las autoridades competentes.

Hombre golpea y balea a su pareja en Cadereyta, NL; mujer se encuentra delicada



La víctima de 56 años presenta una herida de bala en la espalda y diversos traumatismos a causa de la agresión.https://t.co/xigv5OOx3f — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) December 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui