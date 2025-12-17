Vacía cuentas de clientes y enfrenta la justicia: 7 años de prisión para cajera en Monterrey

Monterrey, Nuevo León. – El pasado martes 16 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer el caso de una cajera de una institución bancaria en el municipio de Monterrey, quien fue sentenciada a siete años de prisión y deberá pagar una multa de 89 mil 620 pesos, por su responsabilidad en el delito de disposición indebida de recursos de clientes de instituciones de crédito.

Cabe señalar que la acusada también deberá responder por los daños ocasionados al negocio, con un monto adicional de 250 mil pesos. De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio Público, la imputada responde al nombre de Miriam 'T' y fue denunciada por sus propias víctimas, quienes reclamaron al banco movimientos irregulares en las cuentas de dos cuentahabientes.

"La institución bancaria realizó auditorías relacionadas con las fechas de las disposiciones, en las que se determinó que la empleada fue quien dispuso de los recursos de manera irregular. Por ello, Miriam 'T' fue vinculada a proceso por la autoridad judicial y, en audiencia de juicio oral, el juez dictó la sentencia referida", señala un fragmento del comunicado oficial emitido por la dependencia encargada de investigar y perseguir delitos.

La responsable pasará siete años en la cárcel

En otro hecho, según información de El Universal, una cuentahabiente retiró 70 mil pesos de una sucursal bancaria ubicada en el Centro Comercial Las Américas, en Ecatepec, Estado de México. Lo alarmante ocurrió cuando la víctima llegó a su domicilio, momento en el que fue asaltada. Las autoridades emitieron una alerta preventiva ante la posible complicidad entre empleados bancarios y delincuentes.

Aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota no se han registrado detenciones, existe una sospechosa: la propia cajera, debido a que la víctima notó un comportamiento extraño de su parte. En cuanto a los asaltantes, aparentemente se trata de dos hombres que huyeron a bordo de una motocicleta negra, uno con casco azul y otro con casco negro. En TRIBUNA, permaneceremos atentos a cualquier actualización sobre este caso.

