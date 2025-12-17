Venían a celebrar Navidad: Mueren dos mujeres de Arizona tras accidente carretero en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fatal accidente vehicular registrado en Sonora resultó en la muerte de dos mujeres, interrumpiendo drásticamente el viaje de una familia que se dirigía de Estados Unidos al sur de la República Mexicana. El lamentable percance tuvo lugar el pasado 8 de diciembre en un tramo carretero cercano a Ciudad Obregón, punto donde la unidad en la que viajaban perdió el control debido a una falla mecánica.

Las víctimas fueron identificadas como María Mayo y Dominga Montor, esposa y madre, respectivamente, del conductor del vehículo, identificado como Lucio Guido. La familia había iniciado su recorrido desde su hogar en Tucson, Arizona, con el objetivo de llegar al Estado de Guerrero para reunirse con sus parientes, celebrar Navidad y conmemorar el sexagésimo cumpleaños del conductor. En el vehículo también viajaba uno de los hijos del matrimonio.

De acuerdo con los reportes y el testimonio de los afectados, el accidente ocurrió cuando el vehículo transitaba por el municipio de Cajeme. Una de las llantas de la unidad explotó repentinamente, lo que provocó que el conductor perdiera el control del volante. Debido a a la falta de barreras de contención en ese sector específico de la carretera federal México 15, el automóvil salió de la cinta asfáltica y volcó, cayendo en un desnivel.

Tras el accidente, las autoridades locales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Como parte de los procedimientos legales estipulados en la ley de tránsito y el código penal, Lucio fue arrestado temporalmente debido a que hubo víctimas mortales. El conductor permaneció bajo custodia durante 3 días mientras se realizaban las pruebas toxicológicas y los peritajes necesarios para deslindar responsabilidades.

La dos víctimas, María Mayo y Dominga Montor

Una vez cumplido el protocolo de investigación y confirmado que se trató de un accidente, fue puesto en libertad. Selva Guido, hija de Lucio y familiar de las víctimas, señaló que el objetivo del viaje era puramente familiar. Asimismo, el conductor declaró posteriormente que la ausencia de un muro de contención o infraestructura de seguridad adecuada en ese tramo hubiera podido salvar las vidas de su madre y de su esposa.

En el sitio del percance fueron colocadas dos cruces, acompañadas de veladoras y flores, para marcar el lugar donde ambas mujeres perdieron la vida. La familia realizó los trámites administrativos y consulares necesarios para la repatriación de los cuerpos al Estado de Arizona, donde residían, para darles sepultura. Este suceso marca un luto profundo para la familia en vísperas de las celebraciones que debieron ser de felicidad y compañía.

El lugar donde sucedió el lamentable accidente

Fuente: Tribuna del Yaqyui