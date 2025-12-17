Violencia en Sinaloa: A balazos privan de la vida a joven frente a un parque del norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante el transcurso de la noche del martes 16 de diciembre de 2025, un hombre de aspecto joven, cuya identidad por el momento se desconoce, fue ejecutado a balazos frente a un parque que se encuentra en el fraccionamiento Stanza Granada, en el sector Urbivillas del Prado, al norte de Culiacán, Sinaloa. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de las distinta corporaciones policíacas.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso se mantiene en calidad de desconocido, aunque trascendió que se trata de un masculino de aparente edad joven, complexión delgada, estatura media y tez morena clara. Además se dijo que vestía una playera roja, un pantalón oscuro, así como un cinturón y calzado de color negro. Luego de la agresión, vecinos del sector solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias.

El hallazgo se registró alrededor de las 21:30 horas de la noche, cuando se reportaba al sistema de emergencias 911 sobre disparos de arma de fuego en la zona y, posteriormente, sobre la presencia de una persona sin vida tendida sobre la avenida Íberos, entre Granada y Lajo, justo enfrente del parque del fraccionamientos Stanza Granada, cerca del sector Urbivilla del Prado, al norte de la capital sinaloense", explicó la fuente citada anteriormente.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron al llamado y localizaron el cuerpo del individuo con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, por lo que procedieron a acordonar el área con cinta amarilla para preservar la escena del crimen y posteriormente notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de las diligencias correspondientes.

Por su parte, agentes investigadores realizaron las primeras indagatorias de este nuevo hecho violento registrado en la capital sinaloense. Una vez culminadas las pesquisas en el área, el cadáver fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado legalmente, para luego ser entregado a sus familiares.

uD83DuDEA8 Homicidio en Stanza Granada, Culiacán

Fuente: Tribuna del Yaqui