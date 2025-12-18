Alerta al sur de Hermosillo: Reportan presunto 'levantón' de hombre en la Adolfo de la Huerta

Hermosillo, Sonora.- Tras recibir el reporte de una presunta privación ilegal de la libertad, cuerpos de seguridad se movilizaron a la colonia Adolfo de la Huerta, en la zona sur de Hermosillo, la tarde de este jueves 18 de diciembre. El suceso fue notificado a través de la línea de emergencias 911 aproximadamente a las 12:00 horas, lo que activó de inmediato los protocolos de respuesta de diversas corporaciones policiales.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la avenida Herreros y la calle Artesanos. Testigos indicaron que un grupo de por lo menos cuatro individuos, quienes portaban armas de fuego, arribaron al sitio a bordo de un vehículo. Según el relato de las personas presentes, los presuntos criminales preguntaron por la víctima antes de que esta saliera del inmueble.

Una vez que el hombre fue identificado por los agresores, fue sometido y obligado a subir a la unidad, la cual se retiró de la escena. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona afectada ni se ha informado sobre posibles motivaciones detrás de este acto. Al lugar acudieron en primera instancia elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los agentes procedieron a resguardar el área y a realizar las primeras entrevistas para establecer una ruta de búsqueda. A pesar de que se implementó un operativo de vigilancia y patrullaje en las colonias aledañas y salidas del sector, no se reportaron resultados positivos en cuanto a la localización de los presuntos responsables o de la víctima durante las primeras horas posteriores al hecho violento.

La escena del crimen fue asegurada por autoridades policiales

Posteriormente, la escena quedó a disposición de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuyos peritos iniciaron las diligencias correspondientes para la recolección de indicios y la apertura de la carpeta de investigación. El caso se mantiene bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que se encargará de dar seguimiento a las pesquisas para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del secuestrado.

Fuente: Tribuna del Yaqui