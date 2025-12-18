Asesinan a balazos a velador que viajaba a bordo de su motocicleta por ejido del sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este jueves 18 de diciembre de 2025, un motociclista fue ejecutado a balazos en la orilla del canal que cruza por el ejido Bachigualatito, perteneciente al campo El Diez, ubicado en el sector sur de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que el cuerpo sin vida del masculino quedó a un costado de una motocicleta de color negro con rojo, generando una intensa movilización policíaca en el sector.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron poco antes de las 06:00 horas, cuando vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego. Familiares del hoy occiso lo identificaron de forma preliminar como José Ángel 'N.', de 56 años de edad, quien presuntamente era de oficio velador. El homicidio ocurrió junto a la obra hidráulica que se encuentra en dicha zona.

De acuerdo al parte informativo de las autoridades, fue antes de las 06:00 horas de la mañana de este jueves cuándo a la línea de emergencia del 911 se reportó la agresión a balazos en contra de un motociclista sobre el camino pavimentado que corre paralelo a un canal que conduce de el campo El Diez a el Ejido Bachigualatito", detalló el medio anteriormente citado.

Luego de recibir el llamado ciudadano, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al lugar y constataron la presencia del individuo, quien ya no contaba con signos vitales y quedó cerca de la unidad ligera en la que transitaba. El área quedó acordonada con cinta amarilla y el perímetro fue resguardado por los marinos, mientras se solicitó la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial para que llevó a cabo los trabajos de campo en la escena del crimen, mientras que agentes investigadores de la FGE se encargó de los trabajos de campo para integrar la respectiva carpeta de investigación por este asesinato. Finalmente, el cadáver fue retirado y trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui