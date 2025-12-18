Atrapan a dos presuntos 'tiradores' en calles de Hermosillo; les hallaron crystal y marihuana

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comunicó que, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaron la detención de dos individuos por su presunta participación en delitos contra la salud. Estas acciones forman parte de los recorridos preventivos que la corporación realiza en diversos sectores de Hermosillo con el objetivo de inhibir conductas delictivas y preservar el orden.

El primer aseguramiento tuvo lugar en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado. Durante los patrullajes por la zona, los agentes interceptaron a un hombre, que fue identificado como Luis 'N', de 28 años de edad. Tras realizarle una inspección corporal, se localizaron entre sus pertenencias un total de 10 envoltorios que contenían una hierba verde con las características físicas de la marihuana, con un un peso aproximado de 33 gramos.

Posteriormente, en un despliegue operativo distinto realizado en la colonia Pueblitos, los oficiales de la PESP detuvieron a un hombre llamado Martín 'N', de 27 años de edad. En este caso, el sujeto fue hallado en posesión de tres envoltorios de aparente marihuana, además de un envoltorio que contenía una sustancia granulada, cuyas características son similares a la metanfetamina, comúnmente conocida como crystal.

En ambos procedimientos, los agentes procedieron a la lectura de los derechos de los detenidos para posteriormente realizar el traslado correspondiente. Tanto las personas aseguradas como las sustancias incautadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar las carpetas de investigación y determinar la situación jurídica de los involucrados conforme a lo estipulado en el marco legal vigente.

Como parte de acciones para combatir delitos contra la salud, la PESP detuvo a dos personas en Hermosillo por posesión de narcóticos.



En Urbi Villa del Prado aseguraron 10 envoltorios de marihuana, equivalentes a 66 dosis, y en Pueblitos 3 envoltorios de marihuana y 1 de cristal pic.twitter.com/cG0q3sxtZ6 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) December 19, 2025

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora dijo que estas intervenciones son resultado de una planeación estratégica basada en el análisis de las zonas con mayor incidencia. Asimismo, la institución reiteró que se mantendrán los esfuerzos de coordinación para fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir el consumo y distribución de sustancias que vulneran la integridad de la población sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui