Automovilista se pasa el alto y se estrella contra patrulla de la Policía Estatal en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 18 de diciembre de 2025 se reportó un accidente de tránsito en el sector nororiente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde el conductor de un vehículo tipo pick up chocó contra una patrulla de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales en las unidades involucradas.

De acuerdo con un reporte preliminar, el percance vial se registró poco antes de las 06:20 horas y tuvo lugar en la intersección de las calles Jalisco y Norte, cuando el tripulante de una camioneta Ford, F250, edición 1991, color azul y con placas de Depafason, circulaba de poniente a oriente por la calle Norte. Sin embargo, al llegar al cruce con la Jalisco, no respetó el respectivo señalamiento de alto y continuó con su trayecto.

En ese momento, el vehículo se estrelló contra la unidad oficial, misma que se movilizaba de norte a sur por la Jalisco. El presunto responsable fue identificado preliminarmente como Margarito S. R., de 64 años de edad. Mientras la camioneta Dodge Ram, modelo 2022 y con número oficial 15436 era conducida por Antonio S. R., de 23 años. Se estiman que los daños en los vehículos involucrados podrían rondar los 15 mil pesos.

Luego de recibir el reporte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades en este incidente automovilístico, lo cual quedó registrado en el Informe Policial Homologado (IPH). Autoridades de seguridad y cuerpos de rescate han exhortado a la ciudadanía a manejar con precaución, así como a respetar los límites de velocidad.

Conductor no hace alto y choca contra patrulla de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Aumentan accidentes en temporada decembrina

El comandante de Tránsito Municipal, Luis Rey Chávez, confirmó un aumento importante en este tipo de percances y en lo que va del mes de diciembre se han registrado alrededor de 80 accidentes de tránsito en Cajeme, lo que contrasta con la cifra que se reportó el mes pasado. El mando policíaco indicó que entre las principales causas se encuentran el exceso de velocidad y el no respetar los respectivos señalamientos de tránsito.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/mgjcp4kT1i — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui