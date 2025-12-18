Balacera en Hermosillo: Sicarios ejecutan a hombre frente a su vivienda en la López Portillo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este jueves 18 de diciembre, se registró un ataque armado en el sector norte de Hermosillo, el cual dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida. Los hechos violentos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, en las inmediaciones de la colonia López Portillo, provocando una intensa movilización de los distintos niveles de Gobierno en materia de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen tuvo lugar en las calles San Felipe y General Bernardo Reyes. Testigos en la zona informaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó el reporte a la línea de emergencias 911. La agresión ocurrió frente a un domicilio. Según las primeras versiones, la víctima, un hombre, se encontraba en la vía pública cuando fue abordado por sujetos desconocidos.

Los agresores, quienes llegaron a bordo de un vehículo tipo sedán, dispararon de manera directa contra el individuo antes de emprender la huida con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre las características del automóvil involucrado. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y le brindaron los primeros auxilios al lesionado, con maniobras de reanimación durante varios minutos.

Sin embargo, las heridas sufridas resultaron fatales y, poco tiempo después, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la banqueta, a escasos metros de la entrada de la vivienda. En cuanto a la identidad del fallecido, las autoridades no han proporcionado dicha información. No obstante, de manera extraoficial trascendió que el sujeto respondía en vida al nombre de David, de 33 años de edad.

La escena del crimen fue acordonada y resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Municipal de Hermosillo y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de realizar el levantamiento de pruebas y dar inicio a la carpeta de investigación con el fin de esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió al levantamiento y traslado del cuerpo para realizar la necropsia de ley. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han reportado la detención de personas vinculadas con este suceso, manteniéndose activos los operativos de vigilancia en las zonas aledañas.

Fuente: Tribuna del Yaqui