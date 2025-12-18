Buscan a Víctor Francisco Félix Romero en Hermosillo; tiene más de dos semanas desaparecido

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de localización para Víctor Francisco Félix Romero, un hombre de 47 años de edad que ha sido reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado miércoles 3 de diciembre de 2025, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Según los datos proporcionados por las autoridades, Víctor Francisco mide aproximadamente 1.75 metros de estatura, fue descrito como una persona de complexión delgada y tez blanca. Asimismo se indicó que tiene cabello entrecano, corto y liso, así como ojos de tamaño mediano y color café y labios gruesos, características físicas que podrían ayudar identificarlo con mayor facilidad. Su familia mantiene la esperanza de obtener información que permita dar con su ubicación.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a VICTOR FRANCISCO FELIX ROMERO. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que difundió el organismo el miércoles 17 de diciembre de 2025.

— Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) December 18, 2025

Con respecto a sus señas particulares, la Comisión de Búsqueda informó que presenta un tatuaje en el antebrazo derecho con la leyenda 'Corina' en letra cursiva y tinta negra, así como otro tatuaje en el antebrazo izquierdo con la leyenda 'Víctor' y la imagen del gato Félix. Además se señaló que presenta calvicie bilateral pronunciada, lo que podría facilitar su reconocimiento en caso de que exista algún tipo de avistamiento.

Las autoridades solicitan a la población que, en caso de contar con información que ayude a su localización, pueden realizar su reporte a la línea telefónica 662 229 7369 o al correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. También se puede reportar cualquier dato relevante a la línea de emergencias 911, ya que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para que esté de regreso con sus seres queridos lo más pronto posible.

Fuente: Tribuna del Yaqui