Búsqueda positiva en Nogales: Colectivo encuentra restos humanos y diversas prendas de ropa

Nogales, Sonora.- El colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales confirmó un resultado positivo durante la jornada de búsqueda que se realizó este miércoles 18 de diciembre de 2025, la cual tuvo lugar en un predio ubicado en la colonia Faustino Félix, en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. A través de una publicación difundida en su página oficial de Facebook, el grupo de búsqueda informó que se trata de un cadáver en reducción esquelética.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, además de la localización de restos humanos en el lugar, también se encontraron diversas prendas de vestir, indicios que podrían ser clave para la identificación de la persona. En el comunicado destacó la labor de las integrantes, ya que se señaló que gracias a estos esfuerzos, una familia podrá descansar al saber el paradero de su ser querido. Entre los objetos localizados en la zona se encuentran:

Sudadera color azul marino , marca Nike, con bolsa frontal

, marca Nike, con bolsa frontal Sudadera inferior color gris, con cierre frontal

Bóxer color azul marino , marca Calvin Klein

, marca Pijama color gris con estampado del equipo de basquetbol Soles de Phoenix

con estampado del equipo de basquetbol Calcetines color gris

De igual manera, el colectivo invitó a la ciudadanía para que, en caso de encontrar información relacionada con estas características, acuda directamente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para identificar legalmente a la víctima. También se agradeció el acompañamiento por parte de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Guardia Nacional (GN).

Las Buscadoras de la Frontera Nogales destacaron que la protección institucional es fundamental para realizar este tipo de labores en campo. Las autoridades correspondientes se encargarán de las diligencias forenses para determinar la identidad y las causas del fallecimiento. Bajo el lema "que el amor por nuestros desaparecidos nos impulse en su búsqueda", el colectivo de madres buscadores incentivó a continuar con este tipo de labores en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui