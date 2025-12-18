Caen cuatro miembros de grupo criminal; están acusado de matar a cuatro personas en Edomex

Zumpango, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este jueves sobre la cumplimentación de cuatro órdenes de aprehensión en contra de Gabriela 'N”, Sabina 'N', Gabriel 'N' y Raúl 'N'. A estas personas se les investiga por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de cuatro víctimas en el municipio mexiquense de Jaltenco.

De acuerdo con el expediente integrado por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre. Según los datos recabados en la carpeta de investigación, las víctimas se encontraban en su domicilio, ubicado en la cerrada Francisco I. Madero, perteneciente al Barrio San Martín de la demarcación referida. En ese punto, el grupo de investigados arribó a bordo de dos motocicletas y un automóvil.

Los informes periciales y testimoniales señalan que Gabriela 'N', Sabina 'N', Gabriel 'N' y Raúl 'N', acompañados por otros sujetos cuya identidad ya ha sido establecida por las autoridades, ingresaron de manera violenta a la vivienda. Portando armas de fuego, los agresores habrían disparado de forma directa contra los cuatro residentes, quienes murieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones producidas por los proyectiles.

Tras tomar conocimeinto del suceso, la FGJEM activó los protocolos de investigación correspondientes. Estas diligencias permitieron recabar pruebas suficientes para establecer la presunta responsabilidad de los ahora detenidos. Con base en dichos indicios, la Fiscalía estatal solicitó a la autoridad judicial las respectivas órdenes de arresto, mismas que fueron otorgadas y ejecutadas por elementos de la Policía de Investigación.

Luego de ser capturadas, las dos mujeres implicadas, Gabriela 'N' y Sabina 'N', fueron trasladadas e ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur. Por su parte, Gabriel 'N' y Raúl 'N' fueron recluidos en el Centro Penitenciario de Zumpango. Los cuatro quedaron a disposición de un juez, quien en los próximas días determinará su situación jurídica tras el análisis de las pruebas presentadas.

Fuente: Tribuna del Yaq