Capturan a 'El Duque' en Hermosillo: Tenía orden de aprehensión por desaparición de personas

Hermosillo, Sonora.- La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó sobre la captura de Carlos Hiram 'N', alias de 'El Duque'. El individuo está identificado por las autoridades estatales como un objetivo prioritario dentro de la estructura criminal de la región y se le señala como uno de los principales generadores de violencia en la entidad. La detención fue efectuada en Hermosillo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Al momento de su localización, el hoy imputado se encontraba en posesión de un arma de fuego de calibre .45 y tripulaba un vehículo que portaba placas sobrepuestas, situación que fue integrada a la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo con el reporte emitido por las instituciones de seguridad, Carlos Hiram 'N' contaba con una orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de personas.

Asimismo, los trabajos de inteligencia lo vinculan con una célula delictiva con presencia en diversas zonas del Estado. Durante la ejecución del operativo, el detenido intentó evadir el proceso legal ofreciendo a los agentes captores la cantidad de 2 millones de pesos. Sin embargo, la oferta fue rechazada y el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica bajo los cargos que se le imputan.

La Mesa Estatal de Seguridad, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, refrenda diariamente su compromiso en el combate a la impunidad, bajo la consigna de que en Sonora el delito no se negocia", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui