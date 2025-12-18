Ciudad Obregón: Choque entre motocicleta y auto deja a una mujer herida en la Municipio Libre

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde-noche de este jueves 18 de diciembre de 2025 se registró un nuevo accidente de tránsito, pero esta vez en el sector suroriente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Los primeros reportes indican que se suscitó una colisión entre la tripulante de una motocicleta y el conductor de un vehículo tipo sedán, dejando como saldo una persona con lesiones que no fueron consideradas de gravedad.

De acuerdo con un reporte preliminar, el percance vial se registró poco antes de las 19:00 horas y tuvo lugar sobre la calle Lázaro Mercado, entre Sinaloa y 5 de Febrero, en las inmediaciones de la colonia Municipio Libre. En la zona, la ocupante de una motocicleta Italika FT125, color roja, chocó contra un automóvil tipo sedán, modelo atrasado y del mismo color. La conductora de la unidad legal quedó lesionada a causa del impacto.

Vecinos del sector y testigos solicitaron apoyo de los servicios médicos, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron a la ubicación. Una vez en el sitio, los socorristas le brindaron la atención médica correspondiente a la víctima, identificada preliminarmente como Karla, quien, tras ser valorada en el lugar de los hechos, se determinó que no era necesario efectuar su traslado a un centro médico de la localidad.

Hasta el momento se desconoce las causas que originaron este incidente automovilístico ni quien resultó como responsable del mismo; sin embargo, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el área para realizar el peritaje pertinente y así deslindar responsabilidades en el caso. Los resultados de las indagatorias correspondientes quedaron registrados en el respectivo Informe Policial Homologado (IPH).

Elementos de Tránsito Municipal se encargaron del deslinde de responsabilidades

Aumentan accidentes en temporada decembrina

El comandante de Tránsito Municipal, Luis Rey Chávez, confirmó un aumento en el número de accidentes de tránsito en Ciudad Obregón y sus alrededores en esta temporada decembrina. Incluso, según cifras extraoficiales, se han contabilizado alrededor de 80 percances viales. Es por ello que se exhortó a la población a respetar los límites de velocidad, así como los señalamientos de tránsito que se encuentran en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui