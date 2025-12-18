Dan 25 años de prisión a sicario que participó en emboscada a policías y militares en Sonora

Oquitoa, Sonora.- Una sentencia de 25 años de prisión fue dictada en contra de Juan Francisco 'N', de 23 años de edad, informó este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Dicha resolución judicial de debe a que fue encontrado responsable del delito de tentativa de homicidio calificado, cometido en agravio de elementos de Seguridad Pública, durante hechos ocurridos en el año 2023, en el municipio de Oquitoa.

De acuerdo con el informe de las autoridades judiciales, el Tribunal correspondiente dictó el fallo tras concluir el proceso penal y realizar el desahogo de las pruebas aportadas por la representación social. Los elementos probatorios permitieron determinar la participación del sentenciado en los hechos registrados durante la madrugada del 31 de octubre de 2023, en el kilómetro 10 de la Carretera Estatal 43, en el tramo Altar-Oquitoa.

En la fecha señalada, los agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se encontraban realizando un operativo de vigilancia en la zona mencionada. Durante estas labores, fueron interceptados por un grupo de personas armadas, entre las que se encontraba Juan Francisco 'N', quienes iniciaron una agresión directa contra el personal uniformado utilizando armas de fuego.

El ataque resultó en lesiones para siete integrantes de las fuerzas de seguridad, afectando principalmente sus extremidades inferiores. Los informes médicos legales precisaron que las heridas causadas requirieron un periodo de recuperación, sin pasar a mayores. La valoración probatoria presentada ante el juez confirmó que la intención de la agresión era privar de la vida a los servidores públicos en cumplimiento de su deber.

Con el dictado de esta pena privativa de la libertad, la Fiscalía de Sonora señala que se cumple con el objetivo de garantizar la aplicación de la ley y el combate a la impunidad en delitos que atenten contra la integridad de los agentes del orden. Asimismo, la institución reiteró su compromiso institucional con la protección ciudadana y el fortalecimiento del Estado de derecho a través del debido proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora