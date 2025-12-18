Dan alcance y matan a balazos a hombre frente a la cochera de una vivienda al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En una madrugada violenta de hoy jueves 18 de diciembre de 2025, una persona de sexo masculino fue ejecutada con disparos de armas de grueso calibre cuando se encontraba en el cochera de un domicilio del fraccionamiento Paseo Alameda, en el sector Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán, Sinaloa. Un reporte realizado al sistema de emergencias alertó a las autoridades de seguridad y personal de los cuerpos de auxilio.

Según información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron poco antes de las 05:30 horas, cuando sujetos armados irrumpieron en la vivienda y ejecutaron a balazos a un hombre identificado por sus mismos familiares como Juan Gualberto 'N.', de 37 años de edad y con domicilio en el poblado La Pitayita, muy cerca del lugar del ataque. Trascendió que el hoy occiso presentó múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo y el cráneo.

El reporte del servicio de emergencias 911 sobre disparos de armas de fuego y una persona lesionada a balazos se registró a alrededor de las 5:30 de la madrugada, donde se informó sobre disparos de arma de fuego y una persona lesionada tiros en la esquina de la carretera pavimentada que conduce de la Loma de Rodriguera al ejido La Pitayita y el bulevar Paseo de Los Olivos del fraccionamiento Paseo Alameda", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94 Un hombre identificado como Juan Gualberto fue ejecutado este jueves en la colonia Loma de Rodriguera en #Culiacán. pic.twitter.com/bVZc0HsZ3X — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 18, 2025

Luego de recibir el reporte, elementos de la Guardia Nacional (GN) se presentaron en el sitio como primeros respondientes, confirmando la presencia de un hombre tirado con visibles lesiones causadas por proyectil de arma de fuego, el cual se encontraba de costado en el patio frontal del inmueble, por lo que solicitó apoyo de los servicios médicos. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y declararon que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, el área quedó acordonada y los uniformados resguardaron el perímetro, mientras que personal pericial y de investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, realizaron los trabajos de campo y las respectivas indagatorias del caso para que el cuerpo fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo). Según la citada fuente, durante la madrugada de este jueves se reportaron detonaciones de armas de fuego tipo ráfaga en distintas partes de la ciudad, incluyendo el sector donde ocurrió este homicidio.

uD83DuDEA8Ejecutan a balazos a un hombre frente a una capilla de la Col. Paseo Alameda del sector de la Loma de Rodriguera, #CuliacánuD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/gm5Nf7Vkuj — Luz Noticias (@luznoticiasmx) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui