Detienen en Mexicali a Said Norzagaray, cantante de corridos; se puso agresivo con la Policía

Mexicali, Baja California.- En un operativo implementado por un reporte por presunto robo en un establecimiento comercial, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali realizaron la detención de dos personas en la zona oriente de la ciudad. Los involucrados fueron identificados como Edith 'N', de 54 años de edad, y Said Norzagaray, de 25 años, este último reconocido en el ámbito musical por cantar corridos.

Los hechos se registraron en días reciente en una sucursal de una cadena de autoservicio ubicada en el kilómetro 7.5 de la carretera Mexicali - San Luis Río Colorado. De acuerdo con los primeros reportes, el suceso se originó cuando el personal de seguridad privada del establecimiento detectó, a través de los sistemas de vigilancia y los arcos de seguridad, que la mujer de 54 años intentaba salir de la tienda sin pagar por un cangurera.

Tras ser interceptada por los guardias de la tienda, se solicitó la intervención de la Policía Municipal para proceder con el protocolo legal. Sin embargo, el procedimiento de detención de Edith 'N' se vio interrumpido por Said Norzagaray, quien se encontraba en el lugar acompañando a la mujer, identificada posteriormente como su suegra. Según el informe policial, el joven de 25 años adoptó una conducta de confrontación contra los agentes que atendían el reporte.

El altercado escaló hasta llegar al contacto físico, resultando en una agresión directa hacia una oficial municipal que participaba en el arresto. Ante la resistencia violenta y la agresión a la autoridad, los elementos de seguridad procedieron a someter al cantante y asegurar su detención bajo los cargos de resistencia y lesiones. Posteriormente, ambos detenidos fueron trasladados a la subcomandancia correspondiente para dar inicio a los trámites legales pertinentes.

Un cantante de corridos tumbados y su suegra fueron detenidos en Mexicali tras un incidente en una tienda departamental, donde la mujer fue acusada de robo y el artista de agredir a una agente de la policía municipal durante el intento de liberarla. pic.twitter.com/yDufyFHaub — Chikistrakiz (@chikistrakiz) December 18, 2025

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que los dos ciudadanos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), institución que se encargará de realizar las investigaciones necesarias y determinar la situación jurídica de ambos en las próximas horas. Mientras que Edith 'N' enfrenta señalamientos por el presunto delito de robo a comercio, Norzagaray deberá responder por los actos de violencia ejercidos contra la servidora pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui