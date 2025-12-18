Encuentran muerto a arquitecto dentro de un tambo y cubierto con bolsas de plástico en Puebla

Puebla, Puebla.- La tarde de este jueves 18 de diciembre de 2025 se localizó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, ubicada en la colonia Lomas Santa Catarina, en la capital del estado de Puebla. Los primeros reportes indican que la víctima mortal se encontraba dentro de un tambo y cubierto con bolsas de plástico al momento de ser encontrado en una bodega que se sitúa en dicho sector.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hallazgo se registró en el interior de un inmueble localizado sobre la avenida Libertad, esquina con la calle Juventino Sánchez Ita, luego de que los familiares del hoy occiso presuntamente recibieron una llamada de auxilio por parte de un hombre, quien los alertó sobre la presencia del sujeto sin vida en el sitio anteriormente mencionado, por lo que se dirigieron a la ubicación.

Al llegar al lugar, según versiones preliminares, encontraron la camioneta del fallecido, misma que estaba estacionada afuera de la propiedad. Una vez en el interior de la bodega, la familia localizó los restos de ser querido en la condiciones descritas con anterioridad, momento en el que se comunicaron a las líneas de emergencias del 911 para solicitar apoyo de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos, acudieron al llamado.

El personal de los servicios médicos confirmó que el hombre ya no tenía signos vitales, por lo que el área quedó acordonada. Efectivos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) resguardaron el perímetro, al mismo tiempo que la Coordinación Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos realizó las indagatorias para esclarecer el crimen. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se encargó de levantar los indicios para integrar la carpeta de investigación.

Identifican a la víctima

Fuentes consultadas por el Sol de Puebla indican que el masculino asesinado fue identificado como Jesús 'N.', de 66 años de edad, quien era arquitecto de profesión y se había ausentado de su domicilio desde el miércoles pasado 17 de diciembre. Familiares relataron a los agentes investigadores que la víctima tenía problemas legales que estaba atendiendo, por lo que en ocasiones había llegado a los golpes debido a algunas discusiones.

