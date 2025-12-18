Eran tío y sobrino: Los ejecutan mientras viajaban a bordo de auto deportivo al sur de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La noche del miércoles 17 de diciembre de 2025, dos hombres, quienes se desplazaban a bordo de un automóvil deportivo, fueron asesinados a balazos en el cruce de la avenida Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes, al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los primeros reportes señalan que los responsables se trasladaban en una motocicleta, aunque hasta el momento no se tienen datos sobre sus identidades y datos generales.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como dos masculinos, aproximadamente de entre 25 a 30 años de edad. También se reportó que uno los occisos vestía un saco en color negro, mientras que su acompañante portaba una chamarra azul marino. Se reportó que ambos presentaban impactos de bala a la altura de la cabeza y el cuello.

La información preliminar sugiere que se trata de un ataque directo. La presunción indica que los responsables fueron personas que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes realizaron las detonaciones contra los dos ocupantes del vehículo. Los atacantes muy probablemente llegaron directamente al lugar con el fin de ultimar a balazos a las víctimas", explicó Telediario Monterrey en su informe.

? #ÚLTIMAHORA uD83DuDEA8 Asesinan a balazos a dos hombres en av. Garza Sada y Alfonso Reyes, al sur de Monterrey uD83DuDE93



uD83DuDCFA #TelediarioNocturno ? con @sandragonzalezc, @VictorGzzGarza y @pamelaalongoria pic.twitter.com/pe3yNqTezZ — @telediariomty (@telediariomty) December 18, 2025

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil de Monterrey se movilizaron al lugar, localizando a los afectados dentro de un carro deportivo, color rojo, mismo que se encontraba dentro de un estacionamiento de una plaza comercial, justo afuera de unos restaurantes ubicados en la zona. Después de la respectiva valoración, los socorristas confirmaron que los individuos ya no tenían signos vitales, por lo que el área quedó acordonada.

El perímetro fue asegurado por elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil, mientras que se realizaban las diligencias correspondientes en la escena del crimen. Los oficiales se encargaron de analizar las cámaras de vigilancia que se encuentran cerca de este punto para tratar de establecer cómo ocurrieron los hechos. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso y se confirmen las identidades de los jóvenes fallecidos.

Identifican a los ejecutados

Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León continúa con las investigaciones correspondientes, en un informe actualizado se informó que los fallecidos viajaban en un automóvil tipo Camaro y fueron identificados como Héctor Javier Moreno, de 45 años de edad, quien se desempeñaba como trabajador de la construcción, y César Alejandro Cruz, de 26 años, dedicado a la venta de ropa en línea. Extraoficialmente se dijo que serían tío y sobrino.

uD83DuDEA8 Autoridades identificaron a las dos personas que murieron tras un ataque en el estacionamiento de un área de restaurantes al sur de Monterrey.



El hecho ocurrió en el cruce de Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes.



?? La Fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer el… — INFO7MTY (@info7mty) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui