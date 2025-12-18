Exceso de velocidad provoca volcadura en Hermosillo: Autoridades responden al CÓDIGO ROJO

Hermosillo, Sonora.- La madrugada de este jueves 18 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, respondieron a un Código Rojo en el Cerro del Cementera, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: la volcadura de un automóvil particular. Este automotor era manejado por jóvenes, presuntamente.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves 18 de diciembre, cuando un vehículo tipo sedán, color gris, circulaba por la Cementera. Al tomar una curva, el conductor, cuya identidad se desconoce, perdió el control de la unidad presuntamente por el exceso de velocidad, lo que provocó que el automóvil saliera del camino y terminara volcado, con las llantas hacia arriba, en dirección a la zona del Ganadero.

El percance generó alarma debido a que el vehículo estuvo a punto de caer hacia el área de la presa, lo que pudo haber derivado en consecuencias mayores. Sin embargo, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, según informaron las autoridades que acudieron al sitio. Se señaló que la unidad era conducida aparentemente por jóvenes, quienes no habrían extremado precauciones al transitar por la curva.

La falta de control, sumada a la velocidad, habría sido determinante para que el automóvil terminara fuera de la cinta asfáltica. Tras el reporte al Servicio de Emergencias Telefónico 911, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, así como agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional, personal de Protección Civil y paramédicos, quienes realizaron una revisión preventiva de los ocupantes y aseguraron la zona para evitar riesgos adicionales.

Las autoridades procedieron a delimitar el área y coordinaron las maniobras necesarias para retirar el vehículo siniestrado. Asimismo, se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente.

Corporaciones de seguridad reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y manejar con precaución, especialmente en zonas de curvas y pendientes.

