FOTOS: Choque entre camión de personal de maquiladora y auto deja 20 LESIONADOS en el Valle del Yaqui

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves 18 de diciembre de 2025 se registró un aparatoso accidente en la región de Valle del Yaqui de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, cuando un camión de personal de una maquiladora y un automóvil particular chocaron, lo que dejó 20 trabajadores lesionados.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron cerca de las 5:50 horas, sobre la calle 300, entre la calle 2 y Meridiano, cuando un sedán Ford Fusion modelo 2016, sin placas, presuntamente invadió el carril contrario, provocando el impacto con el autobús que trasladaba a empleados de una maquiladora local rumbo al Parque Industrial de Ciudad Obregón.

Tras el choque, el camión de personal salió del camino y quedó ladeado, sin llegar a volcar, lo que permitió que los pasajeros descendieran por su propio pie, aunque varios presentaron golpes y crisis nerviosa. De acuerdo con información oficial, cinco personas, incluido el conductor del automóvil, quien fue identificado como un presunto elemento de la Policía Municipal, requirieron traslado a hospitales por parte de paramédicos de la Cruz Roja. El resto de los lesionados fue atendido en el lugar.

El conductor del sedán Ford Fusion modelo 2016 fue identificado como Antonio Z., de 25 años, que iba regresando de una posada a Pueblo Yaqui, donde tiene su casa. El camión que transportaba al personal es marca Tomsa, modelo 2007, y el conductor fue identificado como César Z., de 50 años, aproximadamente. Elementos de Tránsito Municipal de Cajeme acudieron para realizar el peritaje correspondiente y elaborar el Informe Policial Homologado (IPH), con el fin de deslindar responsabilidades. Los daños materiales fueron estimados en más de 120 mil pesos.

Debido al accidente, la circulación vehicular en la calle 300 fue cerrada por aproximadamente dos horas, en el tramo de Kino a Meridiano, generando afectaciones al tránsito en la zona.

En otro hecho del mismo ámbito se registró un aparatoso accidente vial que involucró a varias unidades, esto sobre la carretera Navojoa–Etchojoa. De acuerdo con la información, ocurrió la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025 alrededor de las 17:15 horas, a la altura del sector conocido como La Vasconia, unos metros antes del acceso principal al municipio de Etchojoa, al sur de Sonora.

En el percance se vieron involucrados un sedán Nissan Tsuru, una camioneta tipo pick up y otra unidad de mayor tamaño, cuyos impactos provocaron una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui