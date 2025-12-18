FUERTE accidente en carretera de Sonora deja 3 víctimas; tres vehículos chocaron

Etchoja, Sonora.- La noche de este miércoles 17 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo de atención y auxilio sobre la carretera Navojoa–Etchojoa, luego de que se reportara un aparatoso accidente vial que involucró a varias unidades. Este siniestro dejó al menos tres personas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:15 horas, tiempo local, a la altura del sector conocido como La Vasconia, unos metros antes del acceso principal al municipio de Etchojoa, al sur de Sonora, donde se registró un choque múltiple entre al menos tres vehículos que transitaban por este tramo.

Tránsito colapsado tras fuerte choque en la Navojoa–Etchojoa. Foto: Facebook

En el percance se vieron involucrados un sedán Nissan Tsuru, una camioneta tipo pick up y otra unidad de mayor tamaño, cuyos impactos provocaron una fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Testigos señalaron que la colisión fue de tal magnitud que una de las unidades terminó volcada sobre la cinta asfáltica, mientras que los demás vehículos presentaron daños severos, por lo que fueron considerados como pérdida total.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de Etchojoa, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y realizaron maniobras de rescate, ya que uno de los conductores quedó prensado entre los restos de su unidad. Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Según el reporte de los paramédicos, en una de las unidades viajaba una pareja acompañada de su hijo menor de edad, mientras que en otro de los vehículos se encontraba un hombre que también resultó con diversas lesiones. En el tercer automóvil viajaba otro masculino, el cual fue hospitalizado.

Autoridades informaron que, hasta el momento, no se ha detallado la gravedad de las lesiones de los involucrados; sin embargo, destacaron que la atención oportuna permitió evitar consecuencias mayores. De manera preliminar, se indicó que el accidente pudo haberse originado por una maniobra indebida de uno de los conductores, situación que será determinada mediante el peritaje correspondiente.

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para circular con precaución en esta zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui