Hombres irrumpen en hotel de Morelos y prenden fuego a una pareja; una persona murió

Cuautla, Morelos.- La madrugada de este jueves 18 de diciembre, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Morelos, así como personal del Ejército Mexicano, desplegaron un operativo de emergencia en un hotel ubicado en la colonia Madero, luego de que se reportara un ataque violento al interior de una de las habitaciones: dos personas fueron agredidas con fuego tras ser rociadas con un líquido inflamable.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este jueves 18 de diciembre, cuando sicarios irrumpieron en el Hotel Madero con el objetivo de localizar a un hombre que se hospedaba en el inmueble. Al ingresar a la habitación, los sujetos armados habrían rociado gasolina tanto al huésped como a la mujer que lo acompañaba, para posteriormente prenderles fuego y escapar del lugar a bordo de una motocicleta.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves.

El incidente fue reportado de inmediato mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 011, lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cuautla, del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja. A su arribo, los rescatistas localizaron el incendio confinado en una habitación, por lo que iniciaron labores de control y enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del establecimiento.

Tras ingresar al cuarto afectado, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, mientras que la mujer presentaba quemaduras de gravedad en diversas partes del cuerpo, por lo que fue estabilizada en el lugar y trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el inmueble mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) realizaba las diligencias correspondientes. Agentes ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo, así como la recolección de indicios que permitan esclarecer el ataque e integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el móvil del atentado. Las pesquisas continúan.

