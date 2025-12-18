Iba alcoholizado: Detienen conductor que arrolló y mató a motociclista al norte de Sonora

Santa Ana, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este jueves que fue formalizado un proceso judicial en contra de Abel 'N', quien es señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones, ambos cometidos bajo la modalidad culposa, debido a un accidente del tránsito. La resolución de vinculación a proceso se debe a los hechos ocurridos el pasado 10 de diciembre en el municipio de Santa Ana.

De acuerdo con el informe integrado en la carpeta de investigación, los hechos tuvieron lugar aproximadamente a las 17:07 horas sobre el bulevar Guillermo Padrés Elías. Los peritajes de tránsito y las diligencias iniciales establecieron que el acusado operaba un vehículo tipo camioneta, marca Jeep Cherokee, modelo 1997. Las investigaciones señalan que el chofer no respetó las normas de tránsito de manera negligente, e iba bajo los influjos del alcohol.

La reconstrucción de los hechos indica que Abel 'N' realizó una maniobra de cruce de carril sin detener su marcha como está establecido, lo que provocó un corte de circulación a una motocicleta que se desplazaba con preferencia de paso. Dicho vehículo ligero era conducido por Víctor Benito 'N', quien viajaba acompañado por Luz Juanita 'N'. Tras el impacto, se confirmó el fallecimiento de Víctor Benito 'N' en el sitio del incidente.

Los dictámenes forenses practicados posteriormente determinaron que la causa del deceso fue un choque hipovolémico, derivado de un traumatismo cerrado de abdomen y una laceración hepática grave. Por su parte, la acompañante, Luz Juanita 'N', fue trasladada para recibir atención médica. El diagnóstico clínico reportó que la víctima presentó diversas excoriaciones y una fractura proximal de fémur; lesiones que no comprometieron su vida.

Con base en las evidencias presentadas por el Ministerio Público, el juez de control determinó que existen indicios suficientes para proceder legalmente contra el imputado. La Fiscalía de Sonora reiteró que continuará con el desarrollo de las etapas procesales correspondientes, con el objetivo de garantizar la aplicación de la ley y la reparación del daño para las víctimas involucradas en este incidente vial.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora