Identifican a hombre baleado en Ciudad Obregón: Se debate entre la vida y muerte en HOSPITAL

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este miércoles 18 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal del Ejército Mexicano, se movilizaron en inmediaciones de la colonia Luis Echeverría, cerca de la Russo Vogel, luego de que se reportara un ataque armado que dejó una víctima herida y hospitalizada. Horas más tarde, el baleado fue identificado.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuales fueron recaudados por TRIBUNA, los hechos ocurrieron este miércoles 18 de diciembre, alrededor de las 17:15 horas, tiempo local, sobre la calle Ejército Nacional, entre la cuchilla Plan de Agua Prieta y Antonio Rosales. En ese punto, sujetos no identificados agredieron con disparos de arma de fuego a un hombre que transitaba por la zona, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el reporte al Servicio de Emergencias Telefónico 911, acudieron al sitio elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Guardia Nacional, quienes de inmediato procedieron a asegurar el área y solicitar el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Momentos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a la víctima, la cual horas más tarde fue identificada como Miguel Ángel P. G., de 32 años de edad. Señalaron que presentaba múltiples lesiones producidas: en el cráneo lateral derecho, cuello, brazo derecho y al menos dos heridas más en el tórax del lado derecho, lesiones que pusieron en riesgo su vida. A la fecha de publicación de esta nota no se han compartido más detalles del masculino.

Como medida de seguridad, el personal médico y la víctima fueron resguardados por elementos policiacos, mientras que otros agentes se encargaron de delimitar el perímetro con cintas restrictivas para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios relacionados con la agresión.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) arribaron al lugar para realizar el procesamiento del sitio. Durante las diligencias, se aseguraron diversos indicios balísticos y se documentaron las condiciones del área donde ocurrió el ataque, como parte de la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las averiguaciones quedaron a cargo de oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes iniciaron las indagatorias para esclarecer lo sucedido, así como para identificar, ubicar y capturar a los presuntos responsables de este hecho violento. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del ataque.

