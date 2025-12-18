Le decían 'El Tavillo': Con ráfagas de arma larga, ejecutan a joven en calles del norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor del mediodía de este jueves 18 de diciembre de 2025, un hombre fue ejecutado con ráfagas de arma larga cuando se encontraba sobre una de las calles de la colonia Tierra Blanca, sector en el que vivía y que se ubica al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Vecinos de la zona reportaron lo sucedido a las líneas de emergencias del 911, por lo que se desplegó una intensa movilización por parte de elementos policíacos y cuerpos de rescate.

De acuerdo con información recabada por medios locales, los familiares del fallecido lo identificaron como Gustavo Alonso 'N.', de 28 años de edad, quien tenía domicilio a una calle de donde ocurrió el homicidio y era conocido como 'El Tavillo'. Se dijo que a simple vista presentaba múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo y el cráneo, los cuales lo privaron de la vida casi de manera instantánea. Los hechos se registraron a las 12:35 horas, muy cerca de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El reporte se registró a alrededor de las 12:35 de la tarde de este jueves, cuando se informó al servicio de emergencia 911 por múltiples llamadas, sobre detonaciones de arma de fuego tipo ráfaga, en la zona de la colonia Tierra Blanca, muy cerca de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la avenida Álvaro Obregón, por lo que agentes de las distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, se trasladaron al sitio para verificar la denuncia", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

Como primeros respondientes, elementos de la Guardia Nacional (GN) se trasladaron a la ubicación y confirmaron la presencia del cuerpo a un lado de la avenida Agustina Ramírez y la calle Catedráticos, por lo que solicitaron la presencia de los servicios médicos. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y, luego de una breve valoración, constataron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

El perímetro quedó acordonada y resguardado, mientras que personal pericial y de investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, realizaron las diligencias correspondiente en el área, localizando al menos 10 casquillos percutidos para arma larga que fueron integrados a la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui