Pasará 28 años en prisión: Sentencian a sicario por asesinato de un hombre en Hermosillo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras el proceso judicial correspondiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves que fue posible imponer una sentencia de 28 años de prisión en contra de un hombre llamado Carlos Bernardo 'N'. El fallo se deriva de su responsabilidad penal plenamente demostrada en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Luis Fernando 'N', en Hermosillo.

El proceso jurídico se desarrolló bajo los lineamientos del sistema de justicia penal acusatorio. La etapa de juicio oral tuvo lugar durante los días 10 y 11 de diciembre de 2025. En dichas jornadas, la Fiscalía de Sonora presentó los alegatos de apertura, procedió al desahogo de los diversos medios de prueba, incluyendo testimoniales y peritajes, y concluyó con los alegatos de clausura, donde se reafirmó la culpabilidad del acusado.

El Tribunal a cargo del caso emitió la condena el pasado 12 de diciembre, tras considerar que la evidencia presentada por la Fiscalía era suficiente para establecer la participación del sentenciado en los hechos violentos. Posteriormente, el 15 de diciembre, se realizó la audiencia de individualización de la sanción. En esta instancia, el órgano jurisdiccional fijó una pena de 28 años, 1 mes y 15 días que deberá pasar en la cárcel.

Además, se le impuso el pago de una multa equivalente a 5 mil 359.79 pesos, así como la cantidad de 12 mil 682.87 pesos destinada a la reparación del daño moral. Cabe mencionar que este juicio representó una reposición del procedimiento derivada de una ejecutoria de amparo. Con el soporte técnico de la Unidad de Litigación, la Fiscalía logró elevar la clasificación del delito contra Carlos Bernardo 'N'.

Anteriormente, el señalado había recibido una sentencia de 9 años y 6 meses de prisión al haberse tipificado inicialmente como homicidio simple doloso, no obstante, tras las revisiones legales y el nuevo juicio, se acreditó la naturaleza calificada de la conducta criminal. Los hechos que originaron esta condena se remontan al 22 de octubre de 2017, en el fraccionamiento Valle del Marquez, ubicada al sur de Hermosillo.

Según consta en el expediente, Carlos Bernardo 'N' utilizó un arma de fuego para realizar múltiples disparos contra un vehículo Nissan Tsuru. En el sitio se encontraba la víctima, Luis Fernando 'N', participando en una convivencia familiar cuando fue alcanzado por los proyectiles. Las investigaciones científicas y los dictámenes en materia forense fueron fundamentales para establecer el nexo causal entre los disparos y el fallecimiento de la víctima.

