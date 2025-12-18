Por DELINCUENCIA ORGANIZADA: FGR solicita captura de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo

Ciudad de México.- Un juez federal ordenó la detención de Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización Miss Universo, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) dejara sin efectos el criterio de oportunidad que le había permitido enfrentar el proceso en libertad. Según el reporte, el empresario es señalado por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada.

La orden fue emitida por Octavio Alarcón Terrón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Querétaro, quien consideró procedente la solicitud de la FGR ante el riesgo de evasión y la falta de arraigo en territorio nacional.

Raúl Rocha Cantú enfrenta nueva orden de detención por delincuencia organizada. Foto: Internet

Señalamientos por delincuencia organizada

De acuerdo con la causa penal 495/202, Raúl Rocha Cantú es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer ilícitos relacionados con el tráfico de armas de fuego y el manejo ilegal de hidrocarburos. En la resolución judicial se advierte que el empresario cuenta con una alta capacidad económica, lo que, según la autoridad, incrementa el riesgo de que abandone el país para evadir la acción de la justicia.

Los informes presentados señalan que Rocha Cantú viaja de manera constante entre distintos países.

Falta de domicilio y riesgo de fuga

Entre los argumentos que sustentan la orden de aprehensión, se establece que la Fiscalía no logró ubicar al imputado en los domicilios que previamente se tenían registrados. Además, se indica que no cuenta con un domicilio fijo dentro del territorio nacional que permita su localización o notificación formal por parte de las autoridades.

Estas circunstancias llevaron al juez a concluir que no existe un arraigo domiciliario que garantice su comparecencia ante el proceso penal, por lo que se determinó procedente la emisión de la orden de captura.

Raúl Rocha, ¿a la cárcel? Antecedentes del proceso judicial

Raúl Rocha Cantú ya había sido objeto de una orden de aprehensión el pasado 15 de noviembre; sin embargo, esta fue cancelada luego de que se acogiera a un criterio de oportunidad otorgado por la FGR. No obstante, el pasado 15 de diciembre, dicho beneficio fue revocado, lo que dio paso a la nueva orden de detención. Con esta resolución, el empresario vuelve a ser considerado prófugo de la justicia y, en caso de ser detenido, el delito que se le imputa amerita prisión preventiva de oficio, conforme a la legislación vigente.

Fuente: Tribuna del Yaqui