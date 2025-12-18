Reportan desaparición de dos menores en Ciudad Obregón; salieron de casa y no han regresado

Ciudad Obregón, Sonora.- Una alerta comunitaria fue difundida en redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de dos menores de edad reportados como desaparecidos en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Según la información proporcionada, los jóvenes tienen una relación sentimental y, después de salir de sus respectivos hogares, sus familiares perdieron cualquier tipo de comunicación con ellos .

De acuerdo con el reporte ciudadano, los adolescentes fueron vistos por última vez la tarde del miércoles 17 de diciembre de 2025, sin que hasta el momento se tenga información clara sobre su posible paradero. Se trata de Yancarlo, de 17 años de edad, quien es vecino de la colonia México, y Darlene, de 16 años y con domicilio en la colonia Nueva Palmira. Se exhortó a la población a mantenerse atenta y reportar cualquier dato que pueda ayudar a su localización.

Los seres queridos de ambos viven momentos de profunda incertidumbre, por lo que señalaron que cada minuto es crucial y han intensificado la búsqueda, recurriendo a redes sociales para amplificar el llamado y generar mayor visibilidad del caso entre la comunidad. La unión y solidaridad de la comunidad pueden marcar la diferencia en situaciones de este tipo, donde la información oportuna puede ser clave para que los adolescentes regresen con bien a sus hogares.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se han pronunciado al respecto. Tampoco se tienen mayores datos con respecto a las características físicas en concreto de ambos ni de la vestimenta que usaban al momento de salir de sus domicilios, por lo que se espera tener nueva información en las próximas horas.

Localizan a Andrés Ismael Barraza Chávez

En otro caso registrado en Ciudad Obregón, Andrés Ismael Barraza Chávez fue localizado con vida luego de días en calidad de desaparecido. A través de una ficha oficial, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora detalló que el hombre de 36 años había sido visto por última vez el pasado 5 de diciembre de 2025. Previo a su desaparición, Andrés Ismael se encontraba en la colonia Urbi Villa, ubicada al poniente de la localidad.

